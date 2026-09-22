ЦПД: Росія почала дискредитацію операції Сил оборони України «Вівальді»

Центр протидії дезінформації повідомив, що фіксує масштабну дезінформаційну кампанію зі спробами дискредитації операції Сил оборони України «Вівальді».
За даними ЦПД, через мережу анонімних акаунтів, а також проросійських джерел, які маскуються під українські, поширюються публікації, де маніпулятивно знецінюють здобутки операції і стверджують про її нібито «політичний характер».
Також ворог поширює непідтверджену інформацію про «невиправдані людські втрати».
Крім того, фіксують масові публікації коментарів під такими дописами від сумнівних акаунтів, які просувають ті ж наративи.
«Характер і масштаб поширення таких публікацій свідчать про спрямовану дезінформаційну кампанію, мета якої — дискредитувати Сили оборони України, нівелювати успіхи наших сил на фронті та дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в українському суспільстві», - заявив Центр протидії дезінформації.
Що відомо про операцію «Вівальді»
- Третій армійський корпус проводить наступ на півночі Донецької області.
- Операція має назву «Вівальді» і досі тривала в режимі повної інформаційної тиші, повідомили в пресслужбі Третього АК. Перший етап був спрямований на ліквідацію інфільтрації російських військ і порушення їхньої логістики.
- Військові наголосили, що важливим фактором успіху стали системні удари по польових складах пального на Луганщині. Бригадний генерал Андрій Білецький повідомив, що завдяки успішній роботі підрозділів безпілотних систем і мідл-страйкам противник змушений був згорнути трубопровід, яким постачав пальне з Росії. Через це росіяни перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів у Воронезьку область, а плече евакуації техніки ворожої дивізії зросло орієнтовно на 250 км.