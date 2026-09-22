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ЦПД: Росія почала дискредитацію операції Сил оборони України «Вівальді»

Ворог розганяє фейки через анонімні акаунти в соцмережах.

ЦПД: Росія почала дискредитацію операції Сил оборони України «Вівальді»
Третій армійський корпус
Фото: пресслужба Третього АК

Центр протидії дезінформації повідомив, що фіксує масштабну дезінформаційну кампанію зі спробами дискредитації операції Сил оборони України «Вівальді».

За даними ЦПД, через мережу анонімних акаунтів, а також проросійських джерел, які маскуються під українські, поширюються публікації, де маніпулятивно знецінюють здобутки операції і стверджують про її нібито «політичний характер». 

Також ворог поширює непідтверджену інформацію про «невиправдані людські втрати».

Крім того, фіксують масові публікації коментарів під такими дописами від сумнівних акаунтів, які просувають ті ж наративи.

«Характер і масштаб поширення таких публікацій свідчать про спрямовану дезінформаційну кампанію, мета якої — дискредитувати Сили оборони України, нівелювати успіхи наших сил на фронті та дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в українському суспільстві», - заявив Центр протидії дезінформації.

Що відомо про операцію «Вівальді»

  • Третій армійський корпус проводить наступ на півночі Донецької області. 
  • Операція має назву «Вівальді» і досі тривала в режимі повної інформаційної тиші, повідомили в пресслужбі Третього АК. Перший етап був спрямований на ліквідацію інфільтрації російських військ і порушення їхньої логістики.
  • Військові наголосили, що важливим фактором успіху стали системні удари по польових складах пального на Луганщині. Бригадний генерал Андрій Білецький повідомив, що завдяки успішній роботі підрозділів безпілотних систем і мідл-страйкам противник змушений був згорнути трубопровід, яким постачав пальне з Росії. Через це росіяни перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів у Воронезьку область, а плече евакуації техніки ворожої дивізії зросло орієнтовно на 250 км.
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