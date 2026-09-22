ЦПД: Росія почала дискредитацію операції Сил оборони України «Вівальді»

Центр протидії дезінформації повідомив, що фіксує масштабну дезінформаційну кампанію зі спробами дискредитації операції Сил оборони України «Вівальді».

За даними ЦПД, через мережу анонімних акаунтів, а також проросійських джерел, які маскуються під українські, поширюються публікації, де маніпулятивно знецінюють здобутки операції і стверджують про її нібито «політичний характер».

Також ворог поширює непідтверджену інформацію про «невиправдані людські втрати».

Крім того, фіксують масові публікації коментарів під такими дописами від сумнівних акаунтів, які просувають ті ж наративи.

«Характер і масштаб поширення таких публікацій свідчать про спрямовану дезінформаційну кампанію, мета якої — дискредитувати Сили оборони України, нівелювати успіхи наших сил на фронті та дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в українському суспільстві», - заявив Центр протидії дезінформації.

Що відомо про операцію «Вівальді»