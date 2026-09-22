У Полтавській області 22 вересня зафіксували землетрус магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зареєстрували о 12:49 за київським часом.
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Епіцентр землетрусу розташовувався в районі Мачухівської громади Полтавського району. Джерело поштовхів залягало на глибині близько 3 кілометрів.
За класифікацією землетрусів, подію віднесли до категорії сильно помірних. У Центрі спеціального контролю закликали людей, які відчули поштовхи, повідомити про свої спостереження.
- Це вже не вперше Полтавщину сколихнули підземні поштовхи. 15 серпня поблизу села Покровська Багачка на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Землетрус віднесли до невідчутних, тож більшість людей могли його не помітити.