Цей землетрус віднесли до сильно помірних.

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У Полтавській області 22 вересня зафіксували землетрус магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зареєстрували о 12:49 за київським часом.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу розташовувався в районі Мачухівської громади Полтавського району. Джерело поштовхів залягало на глибині близько 3 кілометрів.

За класифікацією землетрусів, подію віднесли до категорії сильно помірних. У Центрі спеціального контролю закликали людей, які відчули поштовхи, повідомити про свої спостереження.