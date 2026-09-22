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У Харкові – нові влучання російських дронів. Є поранені

Зокрема, БпЛА влучив біля виходу з однієї зі станцій метро.

У Харкові – нові влучання російських дронів. Є поранені
Харківський метрополітен, фото ілюстративне
Фото: Facebook

Київський район Харкова знову опинився під атакою російських дронів.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, падіння БпЛА зафіксували без детонації.

Згодом очільник області повідомив про двох травмованих через обстріли.

Невдовзі ще один дрон влучив біля виходу з однієї зі станцій метро.

«На цю хвилину відомо про одну постраждалу людину. На місці — всі наші екстрені служби», - додав Синєгубов.

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про трьох поранених у Київському районі, де приліт дрона припав біля багатоповерхівки. Також мер поінформував про влучання у Салтівському районі міста.

  • Того ж дня ворожий дрон влучив у відкриту територію. Було пошкоджено будівлю автосалону. Постраждала одна людина.
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