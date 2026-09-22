Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині шість людей постраждали через російські обстріли

Троє з них - у важкому стані.

На Дніпропетровщині шість людей постраждали через російські обстріли
наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Шість осіб отримали поранення через російські обстріли Дніпропетровщини 22 вересня.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

«Понад 40 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією. На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені музей, багатоквартирні будинки, приватні оселі, інфраструктура, автівки. У важкому стані до лікарні доправили 49-річну жінку та 72-річного чоловіка», - уточнив очільник області.

Ще четверо потерпілих – у Зеленодольській громаді Криворізького району. Один із них – у важкому стані.

У Дніпровському районі через обстріли сталися пожежі.

  • Того ж дня ворог двічі атакував Кривий Ріг. Там пошкоджене промислове підприємство.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies