На Дніпропетровщині шість людей постраждали через російські обстріли

Троє з них - у важкому стані.

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Шість осіб отримали поранення через російські обстріли Дніпропетровщини 22 вересня.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

«Понад 40 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією. На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені музей, багатоквартирні будинки, приватні оселі, інфраструктура, автівки. У важкому стані до лікарні доправили 49-річну жінку та 72-річного чоловіка», - уточнив очільник області.

Ще четверо потерпілих – у Зеленодольській громаді Криворізького району. Один із них – у важкому стані.

У Дніпровському районі через обстріли сталися пожежі.