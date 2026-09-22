Унаслідок ударів реактивними безпілотниками по Одещині пошкоджено складські приміщення, загинула людина, ще двоє дістали поранень.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог продовжує тероризувати мирну Одещину. Внаслідок ударів реактивними БпЛА пошкоджено складські приміщення. Виникли масштабні пожежі. На жаль, внаслідок одного з ударів загинула людина. Ще двоє - отримали поранення та були госпіталізовані", - написав він у Telegram.

Триває ліквідація наслідків атак.

Фото: Одеська ОВА

Раніше, в ніч на 21 вересня, російська армія вчергове атакувала Одещину. Через обстріл загорілися склади з продуктами. Люди тоді не постраждали.