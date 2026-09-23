Рубіо зустрінеться з Лавровим у Нью-Йорку

Зустріч між російським та американським дипломатом відбудеться вже 23 вересня.

Державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку 23 вересня.

Про це напередодні повідомив Державний департамент США, пише Reuters.

Лавров минулого тижня заявив, що Росія не припинятиме бойові дії в Україні, поки триватимуть можливі переговори. Очікується, що 26 вересня глава МЗС країни-агресора виступить на Генеральній асамблеї ООН.

Що передувало?

Напередодні глава Держдепу заявив, що наразі домовленості про припинення вогню між Україною і Росією немає. Марко Рубіо наголосив, що війна невигідна і Києву, і Москві. Він висловив сподівання, що війна заревшиться через угоду, досягнуту переговорами.

При цьому, зазначив держсекретар, нищівної воєєної перемоги не буде у жодної зі сторін. Американські перемовники працюють над тим, аби завершити військове протистоння.