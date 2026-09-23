У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ГоловнаПолітика

Рубіо зустрінеться з Лавровим у Нью-Йорку

Зустріч між російським та американським дипломатом відбудеться вже 23 вересня.

Рубіо зустрінеться з Лавровим у Нью-Йорку
Марко Рубіо і Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку 23 вересня.

 Про це напередодні повідомив Державний департамент США, пише Reuters.

Лавров минулого тижня заявив, що Росія не припинятиме бойові дії в Україні, поки триватимуть можливі переговори. Очікується, що 26 вересня глава МЗС країни-агресора виступить на Генеральній асамблеї ООН.

Що передувало?

Напередодні глава Держдепу заявив, що наразі домовленості про припинення вогню між Україною і Росією немає. Марко Рубіо наголосив, що війна невигідна і Києву, і Москві. Він висловив сподівання, що війна заревшиться через угоду, досягнуту переговорами. 

При цьому, зазначив держсекретар, нищівної воєєної перемоги не буде у жодної зі сторін. Американські перемовники працюють над тим, аби завершити військове протистоння.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies