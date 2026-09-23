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Макрон на Генасамблеї ООН закликав надати Україні більше ракет-перехоплювачів

Світ, на переконання президента, увійшов в "нову епоху варварства".

Макрон на Генасамблеї ООН закликав надати Україні більше ракет-перехоплювачів
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон під час свого виступу з головної трибуни Генасамблеї ООН у Нью-Йорку пообіцяв з наближенням зими "захищати українців на енергетичному фронті, як ніколи раніше".

Як пише Укрінформ, глава держави наголосив на потребі надати Україні більше ракет-перехоплювачів для систем ППО, щоб убезпечити цивільне населення від російських ударів.

Макрон запропонував ідею "подвійного мораторію" - заборону на удари з обох сторін по енергетичній та цивільній інфраструктурі, а також бойові дії у Чорному морі, що б дозволило відновити експорт зерна та гарантувати продовольчу безпеку.

На думку президента, світ повертається до "епохи імперіалізму та нової епохи варварства", коли окремі держави нехтують міжнародним правом, намагаються розширити свої кордони, руйнують інфраструктуру, порушують права людини і позбавляють народи права самостійно визначати своє майбутнє.

Макрон пообіцяв, що Франція підтримуватиме і надалі механізми притягнення винних до відповідальності за злочини, зокрема Міжнародний кримінальний суд. "Не може бути миру без справедливості", - резюмував свій виступ політик.

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