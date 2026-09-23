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У Харкові за повномасштабну війну 160 000 людей втратили домівки

Російські удари зруйнували або пошкодили близько 10 000 осель. 

У Харкові за повномасштабну війну 160 000 людей втратили домівки
наслідки атаки РФ по Харкову
Фото: Харківська ОВА

Харків серед українських мегаполісів постраждав за період повномасштабної війни найсильніше. Російські удари пошкодили понад 14 000 будівель, з них більшість – житлові.

Про це харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в межах організованої LB і EFI Group дискусії. Він пояснив, що на ситуацію в Харкові впливає відстань до фронту.

«Ми мали, але збільшується кожного дня, 14 000 будинків, які були чи то пошкоджені, чи то потрощені. 10 000 з цих будинків – це житлові будинки харків'ян. Таких руйнацій немає ніде. 160 000 мешканців Харкова залишилися без даху над головою. Нам це потрібно розуміти», – сказав він. 

Терехов підкреслив, що Харків завжди був і залишатиметься українським містом. На початку повномасштабної війни ворожі ДРГ заходили в місто, але спецпідрозділи і НГУ повністю їх знищили. За кільцевою дорогою стояли окупанти і прямою наводкою били по будинках.

«Всі види зброї, які були в росіян, були в місті Харкові. Починаючи з літаків і закінчуючи танками, БТР-ами і всім іншим», – сказав мер.

160 000 харків'ян цілодобового жили в метрополітені на початку війни. Тунелями метро людей евакуювали до вокзалу. Подекуди їм доводилося проходити 11 і більше кілометрів. З двох мільйонів мешканців Харкова в 2022 році залишилося близько 320 000. 

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