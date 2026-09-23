За добу на фронті відбулося 247 бойових зіткнень

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак, на Покровському - 23.

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Розпочалася 1673 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 247 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав ракетного удару, здійснив 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 309 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9377 дронів-камікадзе та здійснили 2693 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 34 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Гаврилова Слобода, Фотовиж, Уланове, Яструбщина, Товстодубове, Бачівськ, Кореньок Безсалівка, Нескучне, Рівне, Волфине, Ободи, Рогізне, Писарівка, Олексіївка, Мала Корчаківка, Андріївка, Нова Січ, Іволжанське, Могриця; Михальчина-Слобода Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали Уланове та Мала Корчаківка.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та запуску БпЛА окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано чотири штурмові дії противника. Агресор завдав трьох авіаударів, застосувавши шість КАБ, та здійснив 149 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, вісім з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Стариці, Графського, Лиману та в бік Малого Бурлука, Путникового, Радьківки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік населеного пункту Борова.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти три рази атакували в районах Новоселівки та Ставків.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві штурмові дії в районах Калеників та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну штурмову дію в районі Федорівки.

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На Костянтинівському напрямку, за уточненою інформацією, зафіксовано 25 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах Костянтинівки, Новоселівки, Розкішного, Новопавлівки, Кучерового Яру та Вільного.

23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Новогришине, Водянське, Молодецьке, Муравка, Мирне, Сергіївка, Новопідгороднє та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог двічі штурмував в районах населених пунктів Березове та Солодке.

На Гуляйпільському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Гуляйпільське, Чарівне та в бік Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався покращити свої позиції в районах населених пунктів Малі Щербаки та Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також знешкоджено три танки, 13 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, три наземні робототехнічні комплекси, 1426 безпілотних літальних апаратів, 380 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.