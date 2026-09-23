Російські війська вдарили КАБами по Ізюму: 7 людей постраждали

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. В районах влучань зникло електропостачання.

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Атака на Ізюм 22 вересня

Ввечері, 22 вересня, російська війська вдарили по Ізюму на Харківщині, застосувавши щонайменше 12 керованих авіабомб. Відомо про 7 постраждалих.

Про це повідомили в Ізюмській МВА.

Близько 21:50 влучання зафіксовано орієнтовно в районах Верхнього селища. Внаслідок атаки пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, на деяких місцях ударів виникли пожежі. В районах влучань зникло електропостачання.

О 22:40 росіяни завдали повторного удару по Ізюму. Зафіксовано влучання в районі Нафтовик. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, виникла пожежа.

Семеро людей постраждали внаслідок обстрілу, серед них - 11-річна дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес.