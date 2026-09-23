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Рубіо вважає, що війна Росії проти України завершиться угодою, а не воєнною перемогою якоїсь сторони

Штати готові продовжувати спроби побудови діалогу.

Рубіо вважає, що війна Росії проти України завершиться угодою, а не воєнною перемогою якоїсь сторони
державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Угоди про припинення вогню по енергетиці між Україною і Росією немає, але вона мала б сенс, бо війна не вигідна жодній зі сторін, вважає держсекретар США Марко Рубіо. В інтерв'ю радіо WABC, опублікованому Державним департаментом, він сказав, що війна «вочевидь, не вигідна Україні і жахлива для Росії».

Президент Дональд Трамп готовий намагатися налагодити діалог між Україною і Росією, вважає держсекретар. І спроби зробити це триватимуть. 

«Але, очевидно, зараз, сьогодні, ми не в цій точці. Я сподіваюся, що це зміниться, і думаю, що зрештою так і буде. Ця війна колись мусить закінчитися, і війна в Україні завершиться через угоду, досягнуту переговорами. Саме так вона й завершиться, гаразд. Вона не завершиться нищівною воєнною перемогою однієї чи іншої сторони. Вона завершиться угодою, досягнутою переговорами», – сказав він. 

Держсекретар додав, що американські перемовники продовжать зусилля і пошук можливостей, аби наблизити завершення війни. 

  • 22 вересня український і американський президенти провели переговори на полях тижня високого рівня Генасамблеї ООН. Йшлося, зокрема, про енергетичне перемир'я. Дональд Трамп раніше заявляв, що українські удари по російській нафтовій промисловості посилюють світову енергетичну кризу. Ця криза розпочалася після того, як Штати та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, а той заблокував важливий шлях постачання нафтопродуктів – Ормузьку протоку. 
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