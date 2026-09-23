Рубіо вважає, що війна Росії проти України завершиться угодою, а не воєнною перемогою якоїсь сторони

Угоди про припинення вогню по енергетиці між Україною і Росією немає, але вона мала б сенс, бо війна не вигідна жодній зі сторін, вважає держсекретар США Марко Рубіо. В інтерв'ю радіо WABC, опублікованому Державним департаментом, він сказав, що війна «вочевидь, не вигідна Україні і жахлива для Росії».

Президент Дональд Трамп готовий намагатися налагодити діалог між Україною і Росією, вважає держсекретар. І спроби зробити це триватимуть.

«Але, очевидно, зараз, сьогодні, ми не в цій точці. Я сподіваюся, що це зміниться, і думаю, що зрештою так і буде. Ця війна колись мусить закінчитися, і війна в Україні завершиться через угоду, досягнуту переговорами. Саме так вона й завершиться, гаразд. Вона не завершиться нищівною воєнною перемогою однієї чи іншої сторони. Вона завершиться угодою, досягнутою переговорами», – сказав він.

Держсекретар додав, що американські перемовники продовжать зусилля і пошук можливостей, аби наблизити завершення війни.