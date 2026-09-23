РФ поширює фейк щодо вимагання в українських чоловіків у Берліні довідки про військовий облік

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Проросійські Telegram-канали поширили фейк про те, що для отримання соціальної допомоги у Берліні українські чоловіки зобов'язані надати довідку про перебування на військовому обліку в Україні.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Вони розповсюдили фейкове зображення про нібито оголошення для українців з берлінського центру зайнятості (Jobcenter).

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У ньому йдеться, що з 1 жовтня 2026 року чоловіки-відвідувачі зобов'язані надати довідку про перебування на військовому обліку в Україні, інакше їм припинять виплачувати соціальну допомогу.

“Насправді це зображення – фейк, створений за допомогою штучного інтелекту. Це підтвердила перевірка фото спеціалізованими сервісами”, – зазначили у ЦПД.

Жодних подібних рішень чи вимог щодо перевірки військовозобов'язаних українців центри зайнятості в Німеччині не ухвалювали.