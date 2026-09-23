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Росія вночі атакувала Україну 161 ударними безпілотниками, ППО збила 119

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

Росія вночі атакувала Україну 161 ударними безпілотниками, ППО збила 119
ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 23 вересня Росія атакувала Україну 161 ударним безпілотниками типу Shahed (82 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія», а також «Бандероль»/«Дань-Т» із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. 

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 3 «Бандероль»/«Дань-Т».

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

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