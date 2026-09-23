Президент України Володимир Зеленський у США на полях тижня високого рівня Генасамблеї ООН зустрівся з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі.

Як зазначив глава держави у Facebook, він подякував голові уряду за підтримку, яка була з боку Країни сонця, що сходить, упродовж усіх років російсько-української війни: енергетичні пакети, санкції проти росіян і реалізацію гуманітарних проєктів.

Сторони обговорили напрями, в яких "можуть бути корисними одне одному". Україна висловила готовність ділитися своїми технологіями та досвідом, натомість Японія здатна посилити українську систему протиповітряної оборони в разі, якщо Росія перед зимою знову відкине переговори.

Зеленський запросив Такаїчі відвідати Київ, і зокрема Києво-Печерську Лавру, яку Японія допомагала відновлювати після того, як росіяни атакували святину під захистом ЮНЕСКО ударними безпілотниками.