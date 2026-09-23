Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Обговорили підготовку до зими, ППО та дипломатичні можливості.
Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці в Telegram.
Президент подякував Великій Британії за підтримку нашої енергетики та за новий внесок для енергетичної безпеки України.
Зеленський заявив, що є інформація від розвідки про підготовку Росією нової масованої атаки проти України.
Лідери обговорили пошук додаткових засобів для ППО, які є критично необхідними, особливо в умовах постійних ворожих атак.
"Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій. У нас із паном Прем’єр-міністром у цьому питанні позиція спільна: поки триває війна, санкції повинні зберігатися та посилюватися", - підсумував Зеленський.
- Володимир Зеленський провів зустріч з Дональдом Трампом під час Генасамблеї ООН. Обговорили деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії.