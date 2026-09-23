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Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Обговорили підготовку до зими, ППО та дипломатичні можливості.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці в Telegram.

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Президент подякував Великій Британії за підтримку нашої енергетики та за новий внесок для енергетичної безпеки України.

Зеленський заявив, що є інформація від розвідки про підготовку Росією нової масованої атаки проти України.

Лідери обговорили пошук додаткових засобів для ППО, які є критично необхідними, особливо в умовах постійних ворожих атак.

"Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій. У нас із паном Прем’єр-міністром у цьому питанні позиція спільна: поки триває війна, санкції повинні зберігатися та посилюватися", - підсумував Зеленський.