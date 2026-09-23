Цього сезону у Тихому океані зафіксували вже третій шторм найвищої категорії

Шторм "Поло" може призвести до смертельно небезпечних повеней і зсувів ґрунту у Мексиці.

Біля узбережжя Мексики стрімко посилився ураган “Поло”, ставши одним із найпотужніших штормів сезону в Тихому океані.

Про це повідомляє BBC.

У вівторок літак для спостереженнями за ураганами, що належить Національному управлінню океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), увійшов у зону шторму й зафіксував постійну швидкість вітру близько 285 км/год. Пориви вітру були ще сильнішими.

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NOAA назвав цей шторм “надзвичайно небезпечним” і зазначив, що його посилення протягом доби було “справді вражаючим”. Шторм, що рухається повільно, набирає сили завдяки надзвичайно теплим водам, спричиненим кліматичним явищем Ель-Ніньйо.

Фото: EPA/UPG Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA)

Це вже третій у сезоні шторм 5-ї категорії – найвищого рівня за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Згідно з прогнозом NOAA, шторм пройде поблизу південно-західного узбережжя Мексики, але виходу на суходіл не очікується. Водночас негода спричинить зливи в окремих районах південно-західного узбережжя країни, що може призвести до смертельно небезпечних повеней і зсувів ґрунту.

Інформація, отримана з літаків-розвідників ураганів, свідчить про те, що “Поло” може ще більше посилитися і, ймовірно, зберігатиме статус шторму 5-ї категорії протягом найближчих кількох днів,