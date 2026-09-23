Цього сезону у Тихому океані зафіксували вже третій шторм найвищої категорії

Біля узбережжя Мексики стрімко посилився ураган “Поло”, ставши одним із найпотужніших штормів сезону в Тихому океані.
Про це повідомляє BBC.
У вівторок літак для спостереженнями за ураганами, що належить Національному управлінню океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), увійшов у зону шторму й зафіксував постійну швидкість вітру близько 285 км/год. Пориви вітру були ще сильнішими.
NOAA назвав цей шторм “надзвичайно небезпечним” і зазначив, що його посилення протягом доби було “справді вражаючим”. Шторм, що рухається повільно, набирає сили завдяки надзвичайно теплим водам, спричиненим кліматичним явищем Ель-Ніньйо.
Це вже третій у сезоні шторм 5-ї категорії – найвищого рівня за шкалою Саффіра-Сімпсона.
Згідно з прогнозом NOAA, шторм пройде поблизу південно-західного узбережжя Мексики, але виходу на суходіл не очікується. Водночас негода спричинить зливи в окремих районах південно-західного узбережжя країни, що може призвести до смертельно небезпечних повеней і зсувів ґрунту.
Інформація, отримана з літаків-розвідників ураганів, свідчить про те, що “Поло” може ще більше посилитися і, ймовірно, зберігатиме статус шторму 5-ї категорії протягом найближчих кількох днів,
- Науковці, які відстежують температуру океану, заявляють, що нинішнє кліматичне явище Ель-Ніньйо стало найпотужнішим за всю історію спостережень.
- 19 вересня добова температура поверхні моря в ключовому районі центрально-східної частини Тихого океану перевищила середній показник на 3,05°C, перевершивши попередній рекорд у 3,02°C, зафіксований під час надзвичайно сильного Ель-Ніньйо 2015 року.