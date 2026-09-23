​ДПСУ спростувала повідомлення про нібито мобілізацію хасида, який повертався після святкування Рош га-Шана

Державна прикордонна служба спростувала інформацію про нібито мобілізацію на кордоні громадянина Ізраїлю, який повертався після святкування Рош га-Шана.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Наголошується, що іноземні громадяни під час перетину державного кордону не перевіряються прикордонниками щодо перебування на військовому обліку в Україні. Крім того, Державна прикордонна служба України не проводить мобілізаційних заходів у пунктах пропуску через державний кордон.
Під час прикордонного оформлення було встановлено, що чоловік також має громадянство України. При цьому у відповідних обліках військовозобов’язаних містилися відомості про перебування його в розшуку.
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"Відповідно до визначених законодавством повноважень та процедур прикордонники передали чоловіка представникам Національної поліції для подальшої перевірки. Таким чином, інформація про мобілізацію іноземного громадянина безпосередньо у пункті пропуску не відповідає фактичним обставинам події", - наголосили в ДПСУ.
- Раніше підконтрольні Росії медіа масово поширювали маніпулятивні публікації про нібито "привілейоване становище" хасидів в Україні порівняно з місцевим населенням.