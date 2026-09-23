​ДПСУ спростувала повідомлення про нібито мобілізацію хасида, який повертався після святкування Рош га-Шана

Під час оформлення встановлено, що чоловік також має громадянство України і перебуває в розшуку як військовозобов'язаний.

Державна прикордонна служба спростувала інформацію про нібито мобілізацію на кордоні громадянина Ізраїлю, який повертався після святкування Рош га-Шана.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Наголошується, що іноземні громадяни під час перетину державного кордону не перевіряються прикордонниками щодо перебування на військовому обліку в Україні. Крім того, Державна прикордонна служба України не проводить мобілізаційних заходів у пунктах пропуску через державний кордон.

Під час прикордонного оформлення було встановлено, що чоловік також має громадянство України. При цьому у відповідних обліках військовозобов’язаних містилися відомості про перебування його в розшуку.

"Відповідно до визначених законодавством повноважень та процедур прикордонники передали чоловіка представникам Національної поліції для подальшої перевірки. Таким чином, інформація про мобілізацію іноземного громадянина безпосередньо у пункті пропуску не відповідає фактичним обставинам події", - наголосили в ДПСУ.