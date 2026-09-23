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На околицях Кропивницького через російську атаку пошкоджене підприємство

Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу немає.

На околицях Кропивницького через російську атаку пошкоджене підприємство
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Внаслідок чергової російської атаки на околицях Кропивницького зазнало пошкоджень одне з місцевих підприємств. 

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

У складській будівлі вибухова хвиля вибила вікна. Наразі територію обстежують. Загиблих і травмованих немає.

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