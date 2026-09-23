На околицях Кропивницького через російську атаку пошкоджене підприємство

У складській будівлі вибухова хвиля вибила вікна. Наразі територію обстежують. Загиблих і травмованих немає.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Внаслідок чергової російської атаки на околицях Кропивницького зазнало пошкоджень одне з місцевих підприємств.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу немає.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies