На околицях Кропивницького через російську атаку пошкоджене підприємство

Внаслідок чергової російської атаки на околицях Кропивницького зазнало пошкоджень одне з місцевих підприємств.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
У складській будівлі вибухова хвиля вибила вікна. Наразі територію обстежують. Загиблих і травмованих немає.
- Вночі росіяни атакували підприємство на Житомирщині, постраждали дві людини.
- Також з вечора вівторка ворог понад 10 разів ворог атакував два райони області Дніпропетровської області. Росіяни били по області безпілотниками та авіабомбами. Одна людина отримала поранення.