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Ворог атакував Дніпровщину дронами та авіабомбами, є поранений

Під ударами були два райони області.

Ворог атакував Дніпровщину дронами та авіабомбами, є поранений

З вечора вівторка ворог понад 10 разів ворог атакував два райони області Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни били по області безпілотниками та авіабомбами. Одна людина отримала поранення.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади. Пошкоджена інфраструктура. 

Там постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі потерпали Васильківська та Дубовиківська громади. Понівечені приватні оселі, сільськогосподарська техніка та господарчі споруди.

  • Вчора протягом дня через російські обстріли Дніпропетровщини поранення отримали 6 осіб. Ворог понад 40 разів атакував три райони області безпілотниками та артилерією. 
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