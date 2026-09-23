Через російську агресію у Херсонській області загинули 2 людини, поранення отримали 9

Російські військові, зокрема, пошкодили чотири багатоповерхівки та шість приватних будинків.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Минулої доби через російську агресію у Херсонській області загинули дві людини, ще 8 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожими авіаційними, дроновими та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Приозерне, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Вітрове, Зарічне, Іванівка, Інгулець, Інгулівка, Лиманець, Микільське, Понятівка, Токарівка, Ульянівка, Федорівка, Чайчине, Ясна Поляна, Білозерка, Велетенське, Дослідне, Дніпровське, Новодмитрівка, Томина Балка, Берислав, Томарине, Урожайне, Новокаїри, Саблуківка, Нововоронцовка, Гаврилівка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Степне та місто Херсон.

Російські військові, зокрема, пошкодили 4 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію та приватні автомобілі.

Вже сьогодні у Херсонській МВА повідомили, що близько 06:30 російські військові атакували з дрона чоловіка у Корабельному районі міста.

Внаслідок скидання вибухівки постраждав 54-чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму, уламкові поранення обох стегон і гомілок. Наразі постраждалий проходить дообстеження.