У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російську агресію у Херсонській області загинули 2 людини, поранення отримали 9

Російські військові, зокрема, пошкодили чотири багатоповерхівки та шість приватних будинків. 

Через російську агресію у Херсонській області загинули 2 людини, поранення отримали 9
Фото: nikvesti.com

Минулої доби через російську агресію у Херсонській області загинули дві людини, ще 8 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожими авіаційними, дроновими та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Приозерне, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Вітрове, Зарічне, Іванівка, Інгулець, Інгулівка, Лиманець, Микільське, Понятівка, Токарівка, Ульянівка, Федорівка, Чайчине, Ясна Поляна, Білозерка, Велетенське, Дослідне, Дніпровське, Новодмитрівка, Томина Балка, Берислав, Томарине, Урожайне, Новокаїри, Саблуківка, Нововоронцовка, Гаврилівка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Степне та місто Херсон.

Російські військові, зокрема, пошкодили 4 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію та приватні автомобілі.

Вже сьогодні у Херсонській МВА повідомили, що близько 06:30 російські військові атакували з дрона чоловіка у Корабельному районі міста.

Внаслідок скидання вибухівки постраждав 54-чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму, уламкові поранення обох стегон і гомілок. Наразі постраждалий проходить дообстеження. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies