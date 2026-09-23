Російські війська атакували Харківщину: загинула людина, 12 постраждали

У Харкові та населених пунктах області внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще 12 – постраждали.
Про це повідомили у Нацполіції України.
У Харкові під ударом опинилися Київський та Салтівський райони. Внаслідок атаки загинула людина, ще четверо мешканців міста постраждали.
По Ізюму російські військові завдали удару керованою авіацією. Там постраждали шестеро місцевих жителів. Серед них – 11-річна дитина, у якої медики зафіксували гостру реакцію на стрес.
Ще один чоловік, 35 років, отримав поранення внаслідок обстрілів на території Дергачівської громади поблизу селища Слатине.
У Старому Салтові Чугуївського району внаслідок обстрілу поранено 41-річного чоловіка.
- У ніч на 23 вересня Росія атакувала Україну 161 ударним безпілотником типу Shahed (82 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т".
- Протиповітряною обороною збито/подавлено 119 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.