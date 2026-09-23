У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська атакували Харківщину: загинула людина, 12 постраждали

Серед потерпілих – 11-річна дитина.

Російські війська атакували Харківщину: загинула людина, 12 постраждали
Обстріли Харківщини
Фото: Нацполіція України

У Харкові та населених пунктах області внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще 12 – постраждали.

Про це повідомили у Нацполіції України.

У Харкові під ударом опинилися Київський та Салтівський райони. Внаслідок атаки загинула людина, ще четверо мешканців міста постраждали.

Реклама

По Ізюму російські військові завдали удару керованою авіацією. Там постраждали шестеро місцевих жителів. Серед них – 11-річна дитина, у якої медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

Ще один чоловік, 35 років, отримав поранення внаслідок обстрілів на території Дергачівської громади поблизу селища Слатине.

У Старому Салтові Чугуївського району внаслідок обстрілу поранено 41-річного чоловіка.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

  • У ніч на 23 вересня Росія атакувала Україну 161 ударним безпілотником типу Shahed (82 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т".
  • Протиповітряною обороною збито/подавлено 119 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies