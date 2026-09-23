Російські війська атакували Харківщину: загинула людина, 12 постраждали

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У Харкові та населених пунктах області внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще 12 – постраждали.

Про це повідомили у Нацполіції України.

У Харкові під ударом опинилися Київський та Салтівський райони. Внаслідок атаки загинула людина, ще четверо мешканців міста постраждали.

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По Ізюму російські військові завдали удару керованою авіацією. Там постраждали шестеро місцевих жителів. Серед них – 11-річна дитина, у якої медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

Ще один чоловік, 35 років, отримав поранення внаслідок обстрілів на території Дергачівської громади поблизу селища Слатине.

У Старому Салтові Чугуївського району внаслідок обстрілу поранено 41-річного чоловіка.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція