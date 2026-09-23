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Укрзалізниця: Центральний залізничний вокзал Києва не пошкоджено

Пасажирів закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Укрзалізниця: Центральний залізничний вокзал Києва не пошкоджено
Залізнична станція 'Київ Пасажирський '
Фото: Зоряна Стельмах

У Києві зафіксовано влучання російського безпілотника поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва. Сам вокзал не пошкоджено. 

Про це повідомило АТ "Укрзалізниця"

"У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено", – йдеться в повідомленні. 

Водночас УЗ закликає пасажирів перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Росія вранці 23 вересня вдарила по кількох районах Києва дронами. Є влучання по заправках, складах, бізнес-центру і транспортних підприємствах. Станом на 10:30 відомо про одного загиблого – це один з восьми поранених. 

Ворог також намагався атакувати залізничну інфраструктуру столиці. В результаті один залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення. 

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