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У кількох районах Києва є задимлення внаслідок атак

Киянам радять зачинити вікна і пити більше води. 

У кількох районах Києва є задимлення внаслідок атак
Рятувальник на місці російського обстрілу у Києві (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС

У кількох районах Києва 23 вересня внаслідок ворожих атак є задимлення. Якість атмосферного повітря на всіх стаціонарних пунктах моніторингу перебуває в межах норми.

Задимлення спостерігають в Оболонському, Солом'янському і Подільському районах. Про це повідомили в КМДА. 

«Це може негативно впливати на стан здоров'я насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних», – йдеться у повідомленні. 

До покращення ситуації фахівці рекомендують:

  • зачинити вікна;
  • за можливості зменшити час перебування на вулиці;
  • пити достатньо води;
  • за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимум.

Індекс якості повітря відображає поточний стан і може швидко змінюватися залежно від розвитку пожежної ситуації.

Росія з ночі атакує Київ. Б'є по залізничній інфраструктурі, офісних будівлях, складах і заправках. Поранені 22 людини, двоє загинули. 

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