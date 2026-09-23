У кількох районах Києва є задимлення внаслідок атак

У кількох районах Києва 23 вересня внаслідок ворожих атак є задимлення. Якість атмосферного повітря на всіх стаціонарних пунктах моніторингу перебуває в межах норми.
Задимлення спостерігають в Оболонському, Солом'янському і Подільському районах. Про це повідомили в КМДА.
«Це може негативно впливати на стан здоров'я насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних», – йдеться у повідомленні.
До покращення ситуації фахівці рекомендують:
- зачинити вікна;
- за можливості зменшити час перебування на вулиці;
- пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимум.
Індекс якості повітря відображає поточний стан і може швидко змінюватися залежно від розвитку пожежної ситуації.
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