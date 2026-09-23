У кількох районах Києва є задимлення внаслідок атак

Киянам радять зачинити вікна і пити більше води.

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Рятувальник на місці російського обстрілу у Києві (ілюстративне фото)

У кількох районах Києва 23 вересня внаслідок ворожих атак є задимлення. Якість атмосферного повітря на всіх стаціонарних пунктах моніторингу перебуває в межах норми.

Задимлення спостерігають в Оболонському, Солом'янському і Подільському районах. Про це повідомили в КМДА.

«Це може негативно впливати на стан здоров'я насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних», – йдеться у повідомленні.

До покращення ситуації фахівці рекомендують:

зачинити вікна;

за можливості зменшити час перебування на вулиці;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимум.

Індекс якості повітря відображає поточний стан і може швидко змінюватися залежно від розвитку пожежної ситуації.

Росія з ночі атакує Київ. Б'є по залізничній інфраструктурі, офісних будівлях, складах і заправках. Поранені 22 людини, двоє загинули.