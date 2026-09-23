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Росія атакувала фармацевтичну компанію «Дарниця»

Загиблих серед працівників немає. 

Російська армія 23 вересня атакувала фармацевтичну компанію «Дарниця». Загиблих серед працівників немає, повідомила членкиня Стратегічної ради компанії Катерина Загорій.

До завершення робіт компетентних служб характер пошкоджень і наслідки не коментуватимуть. Представниця компанії закликала не публікувати жодної інформацію про наслідки удару.

«З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків. На цей момент можемо підтвердити, що загиблих серед працівників немає», – йдеться у повідомленні. 

«Дарниця» – один з лідерів українського фармацевтичного ринку. Росія і раніше прицільно атакувала фармацевтичні і медичні потужності, зокрема – склад «Аптеки доброго дня».

Внаслідок сьогоднішньої атаки в столиці загинули двоє, поранені 23 людини. 

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