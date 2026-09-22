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Онкопацієнт в Україні не має сталого маршруту до реабілітації, — дослідження

В Україні немає усталеного маршруту, за яким пацієнта з онкологічним захворюванням автоматично направляють на реабілітацію. Рішення значною мірою залежить від конкретних фахівців.

Про це під час Всеукраїнського конгресу з фізичної терапії 2026 року розповіла фізична терапевтка, професорка Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Катерина Тимрук-Скоропад, презентуючи дослідження «Реабілітація в онкології: рух до відновлення».

Онкопацієнт в Україні не має сталого маршруту до реабілітації, — дослідження
Катерина Тимрук-Скоропад
Фото: БФ "Пацієнти України"

Дослідники опитали 563 пацієнтів та 167 фахівців, а також проаналізували понад 500 тисяч випадків злоякісних новоутворень за даними НСЗУ за 2023–2025 роки.

За результатами опитування, реабілітаційний маршрут пацієнта часто формується індивідуально. Немає сталої точки відліку, яка б запускала консультацію, скринінг або інше реабілітаційне втручання.

Лише 9% фахівців зазначили, що пацієнти у стаціонарі автоматично спостерігаються фахівцями з реабілітації або отримують консультації. Натомість 81% повідомили, що пацієнтів направляють до реабілітаційних служб лише після завершення специфічного лікування.

Водночас дослідники зазначають, що в онкологічній реабілітації поширений підхід, за якого реабілітаційний фахівець долучається ще до початку основного лікування і супроводжує пацієнта протягом усього лікувального маршруту.

За даними аналізу НСЗУ, під час першого лікувального епізоду будь-які реабілітаційні втручання отримували лише 3% пацієнтів. За весь лікувальний маршрут у 71% випадків не було зафіксовано жодного реабілітаційного втручання.

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