Дослідники опитали 563 пацієнтів та 167 фахівців, а також проаналізували понад 500 тисяч випадків злоякісних новоутворень за даними НСЗУ за 2023–2025 роки.
За результатами опитування, реабілітаційний маршрут пацієнта часто формується індивідуально. Немає сталої точки відліку, яка б запускала консультацію, скринінг або інше реабілітаційне втручання.
Лише 9% фахівців зазначили, що пацієнти у стаціонарі автоматично спостерігаються фахівцями з реабілітації або отримують консультації. Натомість 81% повідомили, що пацієнтів направляють до реабілітаційних служб лише після завершення специфічного лікування.
Водночас дослідники зазначають, що в онкологічній реабілітації поширений підхід, за якого реабілітаційний фахівець долучається ще до початку основного лікування і супроводжує пацієнта протягом усього лікувального маршруту.
За даними аналізу НСЗУ, під час першого лікувального епізоду будь-які реабілітаційні втручання отримували лише 3% пацієнтів. За весь лікувальний маршрут у 71% випадків не було зафіксовано жодного реабілітаційного втручання.