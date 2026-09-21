Ляшко припустив, що саме заважає переламати негативний імідж медиків в Україні

При цьому є негативні тенденції щодо ставлення суспільства до лікарів.

Про це міністр охорони здоровʼя сказав в інтервʼю LB.ua.

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“Не дозволяє нам переламати цей негативний імідж декілька речей. Перше – наявність неформальних платежів у системі охорони здоров'я. Часто це ще й пов'язано з військовим станом, коли люди зацікавлені купити якусь індульгенцію, щоб уникнути чогось. Зокрема, мова може йти про ВЛК або про ЕКОПФО, яке прийшло на заміну колишнім МСЕКам”, – сказав міністр.

Цю проблему, за словами Ляшка, часто підсвічують правоохоронні органи і є недовіра до медиків попри те, що подібних порушників у медсистемі “невеликий відсоток”: “Прохання до лікарів ставитись як до своїх рідних і близьких, тому що це люди, які роблять свою роботу, лікують, перебувають в Україні і мають також велику кількість проблем, яких не бачить суспільство”.

Міністр також вибачився перед медичною спільнотою за те, що міністерство не одразу зреагувало на гучний кейс викидання медичного менеджера у смітник через рішення об’єднати два лікарняні відділення: “Визнаю, інколи людина повинна визнавати помилки. Для нас було важливо розібратися, що відбувається, але засудити те, що відбулось, ми повинні були. Зокрема, я як міністр, і міністерство охорони здоров'я. Тому приношу вибачення перед всією медичною спільнотою, що не відреагував саме на той кейс. В подальшому ми реагуємо на всі кейси і не тільки публічними заявами, а й діями”.

Зокрема, він сказав, що МОЗ працює з політиками і згадав і законопроект, який збільшує кримінальну відповідальність за насильство до медичного працівника: “Нам був ініційований. Ми підтримали і депутатський законопроект, який розширив сферу його впливу”.