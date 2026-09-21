З точки зору статистики великих цифр, з медичними кадрами в Україні “все добре” порівняно з цифрами Європейського Союзу.

Немає змін у відсотках по кількості людей, які залишають професію, з кількістю людей, які повертаються.

Але на практиці, “коли приїжджаєш в певну громаду – є проблема”.

Про це міністр охорони здоровʼя сказав в інтервʼю LB.ua.

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“Ця динаміка завжди була в межах 10-15% з урахуванням тимчасово окупованих територій і великої кількості людей, які поїхали за межі країни вимушено через вторгнення”, – розповів Віктор Ляшко.

За його словами, питання не стільки в наявності кадрів у медицині, скільки в їхньому розподілі по території України.

“Інколи в одних лікарнях велика кількість спеціалістів, а в лікарнях поруч або в віддаленому не вистачає”, – сказав Ляшко.

Як приклад, він навів порівняння з сусідньою Польщею. Там один акушер-гінеколог в пологовому відділенні приймає 200-250 пологів, в Україні в середньому на одного акушера-гінеколога припадає 30-40 пологів.

“Від цього знову ж виходить тариф. Якщо умовно є 10 акушер-гінекологів, які приймають по 30 пологів на рік, то який б ми тариф не зробили, він не буде достатнім для закладу, щоб платити зарплату достатню і акушер-гінекологу, і медсестрам, і молодшим медпрацівникам. І досить часто, коли ми розбираємо питання, чому в нас низька зарплата, отакі приклади”, – додав міністр.

Він також навів приклад із сімейними лікарями. Вони можуть набирати до 1800 пацієнтів по деклараціях, але в середньому на одного сімейного лікаря припадає 1100-1200 декларацій.

“Активних декларацій – плюс-мінус 30 млн. Сімейних лікарів – 25 000. Математично в нас профіцит лікарів. Якщо спробувати приїхати в громаду, бачимо проблему, або лікаря немає, або вже він набрав більше декларацій. Інколи приїжджаєш до лікаря, він каже: "Я не хочу працювати на ставку і брати 1800”, в кожного є своє “тому що", – каже Віктор Ляшко.