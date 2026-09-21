Від початку повномасштабної війни Україна більш ніж на 37% збільшила держзамовлення на підготовку медиків.

Цьогоріч за кошти держави навчатимуться 5 710 майбутніх фахівців.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У проєкті бюджету на 2027 рік передбачили 3,5 млрд грн на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів у медсфері – на третину більше, ніж у 2026-му

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“Держава збільшує інвестиції в медичну освіту. Водночас і від університетів очікуємо системних змін. Нам потрібна не просто більша кількість випускників, а фахівці, які готові і будуть працювати в сучасній системі охорони здоров’я.

Для цього маємо посилювати зв’язок університетів із медзакладами. Студенти повинні з перших років навчання працювати з реальними клінічними випадками під керівництвом досвідчених менторів, мати доступ до сучасного симуляційного навчання. А викладачі клінічних дисциплін — поєднувати викладання з практичною медициною.

Приклад такої інтеграції вже маємо у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Тут університет і лікарня працюють у єдиній структурі. На базі лікарні діють 11 інтегрованих клінік, інноваційний виробничий центр протезування та координаційний центр клінічних досліджень”, – заявив міністр.

Він також підняв питання спроможності самих закладів освіти. За словами міністра, за останній рік до деяких університетів вступило менш як 100 студентів: “Наш орієнтир — потужні медичні університети, у яких навчається щонайменше 5 тисяч студентів”.



