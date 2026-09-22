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Бельгія спрямовує €10 млн на розвиток допомоги при опіках в Україні

За підтримки уряду Бельгії та бельгійського агентства розвитку Enabel in Ukraine у Києві створять сучасний опіковий центр. 

Бельгія спрямовує €10 млн на розвиток допомоги при опіках в Україні
Опіки воїна Богдана Олійника
Фото: Національний реабілітаційний центр UNBROKEN.

Обіцяють посилити мультидисциплінарні команди та впровадити європейські підходи до лікування тяжких опіків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. 

Партнери визначають місце розташування майбутнього центру, модель його роботи, потреби в підготовці команд і формат постійної співпраці з бельгійськими колегами.

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МОЗ стверджує, що відповідне впровадження сучасних технологій, а також потрібних знань на фахівців дозволить лікувати найтяжчих пацієнтів в Україні.

Чому це важливо? МОЗ показує на прикладі братів Валерія та Петра, які служили в одному підрозділі.

18 серпня вони отримали тяжкі опіки на фронті після удару російського дрона по авто. Петро, попри власні поранення, витягнув брата з палаючого авто.

Після первинної допомоги в Краматорську братів евакуювали цільово у Вінницький опіковий центр. 

Валерій був у вкрай тяжкому стані, для подальшого лікування йому знадобилася допомога спеціалізованого європейського центру. По системі медичної евакуації «Medevac Ukraine» йому вдалося знайти спеціалізоване ліжко (таких в Європі небагато). 

Через п’ять днів після поранення він прибув до Бельгії, де продовжує лікування. За словами лікарів, він показує позитивну динаміку. У Бельгії наразі лікуються восьмеро українських захисників із опіковими травмами.

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