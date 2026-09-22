Бельгія спрямовує €10 млн на розвиток допомоги при опіках в Україні

Обіцяють посилити мультидисциплінарні команди та впровадити європейські підходи до лікування тяжких опіків.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Партнери визначають місце розташування майбутнього центру, модель його роботи, потреби в підготовці команд і формат постійної співпраці з бельгійськими колегами.
МОЗ стверджує, що відповідне впровадження сучасних технологій, а також потрібних знань на фахівців дозволить лікувати найтяжчих пацієнтів в Україні.
Чому це важливо? МОЗ показує на прикладі братів Валерія та Петра, які служили в одному підрозділі.
18 серпня вони отримали тяжкі опіки на фронті після удару російського дрона по авто. Петро, попри власні поранення, витягнув брата з палаючого авто.
Після первинної допомоги в Краматорську братів евакуювали цільово у Вінницький опіковий центр.
Валерій був у вкрай тяжкому стані, для подальшого лікування йому знадобилася допомога спеціалізованого європейського центру. По системі медичної евакуації «Medevac Ukraine» йому вдалося знайти спеціалізоване ліжко (таких в Європі небагато).
Через п’ять днів після поранення він прибув до Бельгії, де продовжує лікування. За словами лікарів, він показує позитивну динаміку. У Бельгії наразі лікуються восьмеро українських захисників із опіковими травмами.
- Нагадаємо, що, ймовірно, жодна дитина з опіками у 2025 році не почала реабілітацію протягом перших 72 годин, показало дослідження