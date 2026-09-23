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Безбар’єрний банкінг: ПриватБанк впровадив відеоверифікацію жестовою мовою для нових клієнтів Пресреліз

Безбар’єрний банкінг: ПриватБанк впровадив відеоверифікацію жестовою мовою для нових клієнтів
Ілюстративне фото
Фото: Сергей Нужненко

ПриватБанк продовжує системно втілювати Стратегію безбар’єрності та принципи клієнтоцентричності, роблячи фінансові послуги максимально зручними та доступними для кожного. Відтепер люди з порушеннями слуху можуть пройти весь процес реєстрації та стати клієнтами банку дистанційно, відеоверифікація при цьому буде відбуватися жестовою мовою.

Завдяки оновленому процесу онлайн-реєстрації, людина самостійно додає всі необхідні документи в застосунку, а вирішальний етап — відеоверифікацію — проводить за підтримки фахівчині ПриватБанку, яка спілкується жестовою мовою. Вона допомагає виконати кілька простих підтверджувальних кроків на етапі додавання документів, а також в разі потреби при оформленні картки. 

"Для ПриватБанку клієнтоцентричність — це насамперед розуміння потреб та створення рівних можливостей. Ми усунули ще один суттєвий бар'єр: тепер для проходження верифікації жестовою мовою не потрібно йти до відділення — все можна зробити просто з дому, у комфортній та безпечній обстановці", — зазначає керівниця дирекції віддаленої підтримки клієнтів Оксана Аношечкіна.

Такий підхід є частиною великої Стратегії банку з розбудови безбар'єрного середовища. Крім допомоги з верифікацією, люди, які спілкуються жестовою мовою, можуть отримувати консультації у застосунках Приват24 та Приват24 для бізнесу й у всіх відділеннях ПриватБанку. Також переклад жестовою мовою активно інтегрується у відеоматеріали банку та повідомлення у Приват24.

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