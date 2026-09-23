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Уряд спрямував понад 157 млн грн на відновлення та захист енергетики Сумщини й Херсонщини

Кошти з резервного фонду спрямують на відновлення енергооб’єкта на Сумщині та захисту восьми об’єктів на Херсонщині.

Уряд спрямував понад 157 млн грн на відновлення та захист енергетики Сумщини й Херсонщини
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Уряд спрямував понад 157 млн грн із резервного фонду державного бюджету на відновлення та захист енергетичних об’єктів у Сумській та Херсонській областях.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

107 млн грн спрямують на відновлення енергетичного об’єкта на Сумщині, від якого залежить теплопостачання для майже 160 тисяч родин.

Ще 50 млн грн передбачили для Херсонської області. Їх використають для додаткового захисту восьми енергетичних об’єктів. Там облаштують інженерні конструкції та антидроновий захист критичного обладнання.

"В умовах обмеженого фінансового ресурсу Уряд спрямовує кошти на найбільш критичні потреби, особливо у прифронтових регіонах", – зазначив Корецький.

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