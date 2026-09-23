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Defense Tech

На Brave1 Market показали БпЛА «КАРА», що може доставляти FPV-дрони в тил противника

Дрон може виконувати логістичні, розвідувальні та ударні завдання, а також працювати як ретранслятор

На Brave1 Market показали БпЛА «КАРА», що може доставляти FPV-дрони в тил противника
Фото: «Укрскайтехнолоджи»

На державному маркетплейсі Brave1 Market представили багатофункціональний безпілотник літакового типу «КАРА», розроблений українською компанією «Укрскайтехнолоджи». Про це повідомляє Defender Media.

Виробник зазначає, що «КАРА» може доставляти та скидати вантажі, забезпечувати ретрансляцію сигналу, доставляти FPV-дрони в тил противника або застосовуватися для виконання ударних операцій.

Безпілотник доступний у трьох варіантах комплектації:

  • Порожній планер без обладнання, який замовник може самостійно адаптувати під конкретне завдання; 
  • Plug-N-Play із частково встановленим базовим обладнанням та електронікою; 
  • Ready-To-Fly, повністю готовий до запуску та виконання місії.
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За даними «Укрскайтехнолоджи», тактичний радіус безпілотника становить 70 км, а тривалість польоту — до 2,5 години. Заявлена робоча висота польоту — 200 метрів, водночас апарат здатний підійматися на висоту до 3 км. Крейсерська швидкість БпЛА становить 90 км/год, максимальна — 120 км/год, зазначає виробник.

Залежно від конфігурації «КАРА» може оснащуватись електричним двигуном або двигуном внутрішнього згоряння. Корисне навантаження розміщується знизу центроплана — з лівого та правого боку борта передбачено по одному блоку. Кожен із них розрахований на 3 кг вантажу.

«КАРА» запускається за допомогою катапульти, а приземляється літаковим способом. Підготовка та розгортання апарата перед польотом займають близько 10 хвилин.

На Brave1 Market вартість безпілотника становить 440 тис. гривень. Наразі він готується до кодифікації.

Нещодавно на Brave1 Market додали можливість замовити дрони під індивідуальні задачі. Військові можуть обрати близько 17 параметрів, щоб кастомізувати засіб під власні потреби

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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