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НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі про вимагання $1 млн за постачання дронів

Слідство встановило додатковий епізод передачі грошей.

НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі про вимагання $1 млн за постачання дронів
Гучна справа про мільйонний хабар
Фото: НАБУ

НАБУ і САП повідомили про нові підозри посадовцю Державної прикордонної служби України та власнику приватної компанії у справі про вимагання $1 млн за безперешкодне постачання дронів.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Підозрюваним інкримінують надання неправомірної вигоди та легалізацію незаконних доходів. Слідство встановило додатковий епізод передачі грошей. 

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Конкурент виробника дронів переказав посадовцю ДПСУ криптовалюту Tether (USDT) на суму 50 тисяч одиниць – це понад 2,1 млн грн.

Що передувало?

За версією слідства, історія почалася у серпні 2025 року. Виробник дронів переміг у тендері ДПСУ, запропонувавши нижчу ціну, попри прохання конкурента, який розраховував виграти завдяки зв’язкам із прикордонниками.

Після цього конкурент разом із посадовцями ДПСУ почав вимагати від компанії-переможця $1 млн. За ці гроші обіцяли безперешкодне укладення договору та приймання поставленої техніки.

Крім того, детективи встановили, що посадовець ДПСУ протягом тривалого часу отримував незаконні доходи та приховував їх у криптоактивах. У січні-квітні 2026 року він перевів у Tether понад 15,4 млн грн.

Під час аналізу криптовалютних транзакцій слідчі встановили, що частину цих активів прикордонник конвертував у готівку. Згодом за ці кошти він придбав Mercedes-Benz GLC 300 та оформив автомобіль на свою дружину. 

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