Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
ГоловнаТехнології
Спецтема
Defense Tech

«Дикі Шершні» заявили про збиття 10 реактивних «Гераней-5» новим перехоплювачем Sting S

Дрон оснащений технологією дистанційного керування Hornet Vision Ctrl

«Дикі Шершні» заявили про збиття 10 реактивних «Гераней-5» новим перехоплювачем Sting S
Фото: скріншот із відео «Диких Шершнів»

Українська defence tech компанія «Дикі Шершні» проводить бойові випробування нового дрона-перехоплювача Sting S. Про це виробник повідомив виданню Defender Media.

Згідно з даними компанії, маса бойової частини цієї моделі становить до 90 кг, а дальність сягає 950 км. Наразі Sting S випробовують в окремих підрозділах. У компанії зазначають, що після завершення цього етапу зможуть у досить короткі строки перейти до масштабування виробництва. До його початку виробник не розкриває технічних характеристик нового перехоплювача.

У «Диких Шершнях» розповіли, що більшість цілей під час бойових випробувань вдалося знищити із застосуванням технології дистанційного керування Hornet Vision Ctrl, яка дозволяє операторам дистанційно керувати дронами-перехоплювачами з сотень кілометрів від місця запуску та забезпечує низьку затримку сигналу. 

Реклама

«Ми очікуємо, що це дозволить швидко масштабувати застосування нового перехоплювача після початку масового виробництва та постачання до бойових підрозділів», — зазначили в компанії.

Наразі Україна на різних рівнях шукає протидію реактивним дронам. В кінці серпня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні «шахеди». 

В свою чергу CEO Brave1 Андрій Гриценюк розповів, що для протидії російським реактивним БпЛА кластер працює за чотирма напрямами: 

  • турбореактивні перехоплювачі з двигуном, як у крилатій ракеті;
  • імпелерні перехоплювачі на електротязі — приблизно у вісім разів дешевші (двигун коштує $500-1 000 проти $5 000-8 000 за турбореактивний); 
  • надшвидкісні електричні гоночні коптери, здатні розганятися понад 450 км/год; 
  • засоби для збиття «Шахедів» на зустрічних курсах, над якими працюють шість компаній.
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies