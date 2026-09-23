«Дикі Шершні» заявили про збиття 10 реактивних «Гераней-5» новим перехоплювачем Sting S

Українська defence tech компанія «Дикі Шершні» проводить бойові випробування нового дрона-перехоплювача Sting S. Про це виробник повідомив виданню Defender Media.

Згідно з даними компанії, маса бойової частини цієї моделі становить до 90 кг, а дальність сягає 950 км. Наразі Sting S випробовують в окремих підрозділах. У компанії зазначають, що після завершення цього етапу зможуть у досить короткі строки перейти до масштабування виробництва. До його початку виробник не розкриває технічних характеристик нового перехоплювача.

У «Диких Шершнях» розповіли, що більшість цілей під час бойових випробувань вдалося знищити із застосуванням технології дистанційного керування Hornet Vision Ctrl, яка дозволяє операторам дистанційно керувати дронами-перехоплювачами з сотень кілометрів від місця запуску та забезпечує низьку затримку сигналу.

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«Ми очікуємо, що це дозволить швидко масштабувати застосування нового перехоплювача після початку масового виробництва та постачання до бойових підрозділів», — зазначили в компанії.

STING S takes down a Geran-5 jet-powered drone-missile ❗️💥 The crew from the 1020th Anti-Aircraft Missile Regiment took down a Russian Geran-5 using the new STING S. This drone is faster and carries a larger explosive payload than other Geran variants. Big thanks to the military for their expert work! More to come 😎 — Wild Hornets (@wilendhornets) September 19, 2026

Наразі Україна на різних рівнях шукає протидію реактивним дронам. В кінці серпня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні «шахеди».

В свою чергу CEO Brave1 Андрій Гриценюк розповів, що для протидії російським реактивним БпЛА кластер працює за чотирма напрямами: