Tencore розробила модуль-евакуатор для НРК Termit

Система уже доступна для замовлення та встановлення на роботизовані комплекси

Українська компанія Tencore LLC представила модуль-евакуатор для свого НРК Termit. Про це виробник повідомив у Facebook.

Компанія зазначила, що він призначений для порятунку техніки, яка загрузла в багнюці, наїхала на міну чи втратила зв’язок. Модуль — це кранова система з лебідкою, встановлена в задній частині НРК. Вона оснащена стрілою, через яку проходить трос із гаком, яким чіпляють техніку для евакуації.

«Низький центр ваги TerMIT-а робить його ідеальним тягачем, тож він здатен упоратися з, буквально, важкими випадками», — повідомили у Tencore.

Базова платформа TerMIT 2.0 — модернізована версія гусеничного наземного роботизованого комплексу Tencore. За даними компанії, його дальність ходу становить до 40 км, максимальна швидкість — 15 км/год. Залежно від поставлених завдань НРК TerMIT виготовляють у різних комплектаціях. Є платформи для здійснення медичної евакуації, виконання логістичних завдань, мінування території, транспортування додаткового спорядження. TerMIT також може бути носієм бойових модулів.

TerMIT здатен перевозити до 300 кг ваги. Завдяки приземкуватому силуету, низькому центру ваги, гусеницям цей наземний робот може рухатись по різним типам ґрунтів та поверхонь: важким бездоріжжям, крутосхилами, долати перешкоди, рухатись траншеями тощо. За даними Tencore, понад 3 000 НРК TerMIT вже розгорнуто в Україні та використовуються більш ніж 50 бригадами Сил оборони України.