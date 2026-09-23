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В Україні 24 вересня не планують відключати світло

Ситуація в енергосистемі може змінюватися.

В Україні 24 вересня не планують відключати світло
Фото: Укренерго

У четвер, 24 вересня, в Україні не прогнозуються відключення електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Водночас енергетики закликають українців ощадливо споживати електроенергію з 10:00 до 22:00.

В "Укренерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Про актуальні зміни щодо електропостачання мешканці можуть дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

  • Внаслідок бойових дій та атак на енергетичну інфраструктуру нові знеструмлення зафіксували у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій та Київській областях.
  • Споживання електроенергії в Україні зростає. Станом на 09:30 23 вересня воно було на 1,2% вищим, ніж у цей же час попереднього дня.
  • Однією з причин є хмарна погода у більшості областей України. Через це побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно, а обсяг споживання електроенергії із загальної мережі відповідно збільшується.
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