Херсонщина отримала десять потужних генераторів від китайської компанії

Їх використовуватимуть для забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної та соціальної інфраструктури.

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Херсонська громада отримала десять потужних генераторів від Міністерства енергетики України, які передала китайська компанія.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Потужність кожного з них становить 320 кВт. Генератори використовуватимуть для забезпечення безперебійної роботи об’єктів критичної та соціальної інфраструктури.

Обладнання надала китайська компанія XCMG IMP. & EXP. CO., LTD через хаби екстреної енергетичної допомоги Міненерго.

"Це вкрай потрібна підтримка для Херсонщини, адже росіяни практично щодня атакують об’єкти енергетики. Нове обладнання дозволить забезпечувати роботу критично важливих об’єктів навіть за відсутності централізованого живлення", - зазначив Прокудін.