Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ГоловнаПраво

В Україні до 15 років тюрми засудили агента російських та білоруських спецслужб

СБУ затримала агента у грудні 2025 року у Києві.

В Україні до 15 років тюрми засудили агента російських та білоруських спецслужб
Фото: Офіс генпрокурора

За матеріалами СБУ до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна засудили агента, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби. СБУ затримала агента у грудні 2025 року у Києві.

Про це інформує Служба безпеки України.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російських та білоруських спецслужб, якого СБУ затримала у грудні 2025 року у Києві.

Реклама

Відомо, що зловмисник на замовлення спецслужб білорусі відстежував локації Сил оборони; за завданням кураторів з РФ коригував ракетно-дронові атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі столиці України.

Він обладнав із вікна власної квартири "спостережний" пункт за периметром однієї зі столичних ТЕЦ.

Також він проводив поблизу енергооб’єкта дорозвідку, щоб з’ясувати його технічний стан після попередніх атак по Києву.

За даними слідства, агентом виявився різноробочий, який працював на будівництві укриття для однієї зі столичних шкіл.

До уваги російських та білоруських спецслужб він потрапив через Телеграм-канали.

Після виконання агентурних завдань зрадник сподівався на «евакуацію» за межі України. Для цього він підготував тактичний рюкзак з речами першої необхідності, які планував використати під час нелегального перетину кордону у напрямку РФ.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника за місцем проживання у Києві.

Під час обшуків у нього виявили підготовлений до втечі рюкзак та мобільний телефон із доказами його злочинів.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies