В Україні до 15 років тюрми засудили агента російських та білоруських спецслужб

СБУ затримала агента у грудні 2025 року у Києві.

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За матеріалами СБУ до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна засудили агента, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби. СБУ затримала агента у грудні 2025 року у Києві.

Про це інформує Служба безпеки України.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російських та білоруських спецслужб, якого СБУ затримала у грудні 2025 року у Києві.

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Відомо, що зловмисник на замовлення спецслужб білорусі відстежував локації Сил оборони; за завданням кураторів з РФ коригував ракетно-дронові атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі столиці України.

Він обладнав із вікна власної квартири "спостережний" пункт за периметром однієї зі столичних ТЕЦ.

Також він проводив поблизу енергооб’єкта дорозвідку, щоб з’ясувати його технічний стан після попередніх атак по Києву.

За даними слідства, агентом виявився різноробочий, який працював на будівництві укриття для однієї зі столичних шкіл.

До уваги російських та білоруських спецслужб він потрапив через Телеграм-канали.

Після виконання агентурних завдань зрадник сподівався на «евакуацію» за межі України. Для цього він підготував тактичний рюкзак з речами першої необхідності, які планував використати під час нелегального перетину кордону у напрямку РФ.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника за місцем проживання у Києві.

Під час обшуків у нього виявили підготовлений до втечі рюкзак та мобільний телефон із доказами його злочинів.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.