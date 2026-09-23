Підкидання наркотиків екскомандиру "Маґури": затримали четвертого учасника схеми

За даними слідства, затриманий забезпечив спільникам доступ до авто Ширшина, куди згодом підкинули наркотики та психотропи.

У справі про спробу дискредитації та незаконного притягнення до кримінальної відповідальності екскомандира батальйону "Маґура" Олександра Ширшина. Правоохоронці затримали четвертого учасника схеми

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, затриманий забезпечив спільникам доступ до автомобіля екскомбата. 28 серпня 2026 року за вказівкою інших учасників схеми він за допомогою механічних засобів відкрив припаркований у Харкові автомобіль військового.

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Після цього до салону, за версією слідства, підкинули заздалегідь придбані наркотичні засоби та психотропні речовини.

Чоловіку повідомили про підозру в пособництві незаконному проникненню до іншого володіння особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб – ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України.

Це вже четвертий викритий учасник схеми. Раніше про підозру повідомили трьом колишнім правоохоронцям, які нині проходять військову службу.

За версією слідства, вони організували стеження за екскомбатом, збирали інформацію про його пересування, а також забезпечили проникнення до автомобіля та підкидання заборонених речовин. Таким чином, як вважають правоохоронці, створювалися штучні підстави для притягнення військового до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до організації та реалізації схеми.

Контекст

28 серпня вдень у Харкові автомобіль військового, офіцера управління 16 армійського корпусу Олександра Ширшина зупинила поліція. За словами військовослужбовця, правоохоронці заявили, що мають інформацію про те, що він "під чимось". Ширшин запропонував пройти перевірку, йому сказали, що робити це потрібно в медзакладі, і попросили оглянути його авто.

У багажнику забороненого не знайшли, після чого правоохоронці попросили оглянути салон і багато разів запитали, чи має він щось заборонене. Після огляду салону і особистих речей вони попросили оглянути підлокітник.

"Я тим підлокітником не користуюся, бо це заднє сидіння, відкриваю підлокітник – там якийсь пакет. Я його дістаю, він каже: “Що це?” Я кажу: “Я не знаю”. Я його розгортаю, а там – трава з вагами. І купа пакетиків", – сказав він.

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Слідчі дії тривали декілька годин, Ширшин залучив адвокатів. Після першого обшуку машини поліцейські знайшли пакети не лише з "травою", а й з іншими речовинами.

Військовий заявив, що наркотики підкинули сплановано.

У коментарі УП в поліції Харківської області сказали, що Ширшин не затриманий – його викликали до райвідділу як свідка за фактом "вилучення речовин, які можливо є наркотичними засобами".

У 16 армійському корпусі закликали утриматися від передчасних висновків та обвинувачень. Корпус проводить службове розслідування обставин затримання військового.

"Знаємо Олександра як військовослужбовця, відданого справі захисту України, та як принципову людину, що прагне якісних змін у Збройних Силах і вже доводила свою правоту в судах", – йдеться у повідомленні.

Згодом Ширшин повідомив, що він помічав ознаки стеження і вдирання в квартиру до підкидання наркотиків. Він звертався до поліції, але результату не було.

Олександр Ширшин є одним з військовослужбовців, який публічно заявляв про втрату бійців і насильницькі методи в окремих штурмових підрозділах Сил оборони.

Раніше він публічно критикував військове командування за деякі операції на території Росії, що призвели до значних втрат українських військових. Після цього Ширшина визнали «недисциплінованим». Він скасував цей статус через суд.