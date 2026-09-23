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Посол США при НАТО припустив ризик одночасного нападу Китаю і Росії у разі глобального конфлікту

Першими ударами можуть стати масштабні атаки на критичну інфраструктуру, технологічні об'єкти.

Посол США при НАТО припустив ризик одночасного нападу Китаю і Росії у разі глобального конфлікту
Посол США при НАТО Метью Вітакер
Фото: EPA/UPG

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що у випадку масштабного світового конфлікту агресивні дії Китаю в Тихоокеанському регіоні можуть відбуватися одночасно з атаками Росії в Європі. 

Головною метою таких узгоджених дій стане блокування військової присутності США на європейському континенті, передає «Європейська правда».

З подібною оцінкою погодився й генсек НАТО Марк Рютте. На його думку, перед початком агресії в Тихоокеанському регіоні Пекін спочатку змусить Путіна максимально відволікти увагу та ресурси союзників у Європі.

Крім того, американський дипломат наголосив, що потенційна війна розпочнеться не зі сухопутного вторгнення військ через кордон. За його словами, першими ударами стануть масштабні атаки на критичну інфраструктуру, технологічні об'єкти та елементи гібридної війни, до відбиття яких НАТО має бути готове уже зараз.

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