​Меланія Трамп дозволила CNN і Politico доступ до свого заходу попри заборону чоловіка

Перша леді США Меланія Трамп дозволила журналістам CNN і Politico висвітлювати її захід у Нью-Йорку, хоча напередодні адміністрація Дональда Трампа заборонила цим медіа працювати в Білому домі.

Про це пише CNN.

Офіс першої леді офіційно погодив акредитації CNN і Politico на захід, присвячений розширенню її ініціативи "Fostering the Future Together". Подія відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН.

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Акредитацію CNN схвалили в неділю ввечері – наступного дня після того, як заборона на доступ цих медіа до Білого дому набула чинності. Разом із MS NOW та Politico медіаподало позов, вимагаючи відновити доступ журналістів. Судове слухання у справі заплановане на середу.

За словами джерела, Меланія Трамп знала про заборону щодо CNN, MS NOW і Politico. Водночас саме її офіс мав повноваження вирішувати, кого акредитувати на захід першої леді.

Рішення Меланії Трамп, пише CNN, стало одним із прикладів того, як вона веде власну діяльність незалежно від президента. Вона працює переважно поза межами Білого дому, має невелике коло радників і зосереджується на власних ініціативах.

Що передувало?

20 вересня журналістам CNN, MS NOW та POLITICO заборонили доступ до подій Білого дому, бо вони, за версією американського лідера, поширюють "фейкові новини".

21 вересня телеканали ABC, CBS, CNN, Fox News та NBC спільно заявили, що заборона є незаконною, тому вони вирішили цього дня не висвітлювати заходи за участі Трампа. Медіа пропустили зустріч президента з мером Нью-Йорка Зохраном Мамдані та відкриття нового вертолітного майданчика Білого дому, яке транслювали без звуку, бо не було мікрофона пулу.

Після цього Білий дім запустив цілодобову YouTube-трансляцію Trump TV для висвітлення "усіх найважливіших моментів" адміністрації американського президента в одному місці.