Азербайджан помилував засудженого за "шпигунство" француза після зняття санкцій ЄС з Усманова

У березні 2026 року суд у Баку засудив громадянина Франції Мартіна Раяна до 10 років позбавлення волі.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв помилував громадянина Франції Мартіна Раяна, засудженого до 10 років ув’язнення за "шпигунство", після того, як Євросоюз на вимогу Парижа виключив із санкційного списку російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на указ президента Азербайджану.

Зазначається, що Раян увійшов до переліку 20 помилуваних і став єдиним громадянином Франції, якого стосується це рішення.

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38-річного французького підприємця заарештували в Азербайджані у грудні 2023 року на тлі загострення відносин між Парижем і Баку через підтримку Францією Вірменії. Раян, який на той час близько чотирьох років жив в Азербайджані, був звинувачений у шпигунстві на користь Франції.

У березні 2026 року суд у Баку засудив його до 10 років позбавлення волі, а в липні апеляційна інстанція залишила вирок чинним.

Франція відкидала звинувачення проти свого громадянина та називала його утримання під вартою свавільним.

Верховний суд Азербайджану мав розглянути його справу в листопаді.