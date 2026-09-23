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Азербайджан помилував засудженого за "шпигунство" француза після зняття санкцій ЄС з Усманова

У березні 2026 року суд у Баку засудив громадянина Франції Мартіна Раяна до 10 років позбавлення волі. 

Азербайджан помилував засудженого за "шпигунство" француза після зняття санкцій ЄС з Усманова
Президент Азербайджану Ільхам Алієв
Фото: EPA/UPG

Президент Азербайджану Ільхам Алієв помилував громадянина Франції Мартіна Раяна, засудженого до 10 років ув’язнення за "шпигунство", після того, як Євросоюз на вимогу Парижа виключив із санкційного списку російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова.

Про це  повідомляє Le Monde з посиланням на указ президента Азербайджану. 

Зазначається, що Раян увійшов до переліку 20 помилуваних і став єдиним громадянином Франції, якого стосується це рішення.

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38-річного французького підприємця заарештували в Азербайджані у грудні 2023 року на тлі загострення відносин між Парижем і Баку через підтримку Францією Вірменії. Раян, який на той час близько чотирьох років жив в Азербайджані, був звинувачений у шпигунстві на користь Франції.

У березні 2026 року суд у Баку засудив його до 10 років позбавлення волі, а в липні апеляційна інстанція залишила вирок чинним. 

Франція відкидала звинувачення проти свого громадянина та називала його утримання під вартою свавільним.

Верховний суд Азербайджану мав розглянути його справу в листопаді.  

  • 14 вересня Комітет постійних представників ЄС продовжив дію санкцій проти російських олігархів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана лише на 7 днів - до 22 вересня. Це сталося через те, що Словаччина наполягала на виключенні Усманова та Фрідмана.  Франція пропонувала компроміс - зняти санкції лише з Усманова, пославшись на "міркування національної безпеки".
  • 22 вересня  держави-члени ЄС домовилися продовжити обмежувальні заходи щодо близько 3 000 фізичних і юридичних осіб, обвинувачених у підтримці російської війни проти України. Водночас зі списку виключили  Усманова та  Фрідмана.
  • Раніше європейські дипломати повідомляли, що вимога Парижа щодо Усманова могла бути пов’язана з переговорами з Азербайджаном про звільнення французьких громадян. За інформацією ЗМІ, французька сторона у приватних розмовах заявляла партнерам, що Баку використовує питання Усманова як засіб тиску у справі двох ув’язнених французів. Азербайджан відкидав такі твердження.
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