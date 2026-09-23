Азербайджан помилував засудженого за "шпигунство" француза після зняття санкцій ЄС з Усманова

Президент Азербайджану Ільхам Алієв помилував громадянина Франції Мартіна Раяна, засудженого до 10 років ув’язнення за "шпигунство", після того, як Євросоюз на вимогу Парижа виключив із санкційного списку російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова.
Про це повідомляє Le Monde з посиланням на указ президента Азербайджану.
Зазначається, що Раян увійшов до переліку 20 помилуваних і став єдиним громадянином Франції, якого стосується це рішення.
38-річного французького підприємця заарештували в Азербайджані у грудні 2023 року на тлі загострення відносин між Парижем і Баку через підтримку Францією Вірменії. Раян, який на той час близько чотирьох років жив в Азербайджані, був звинувачений у шпигунстві на користь Франції.
У березні 2026 року суд у Баку засудив його до 10 років позбавлення волі, а в липні апеляційна інстанція залишила вирок чинним.
Франція відкидала звинувачення проти свого громадянина та називала його утримання під вартою свавільним.
Верховний суд Азербайджану мав розглянути його справу в листопаді.
- 14 вересня Комітет постійних представників ЄС продовжив дію санкцій проти російських олігархів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана лише на 7 днів - до 22 вересня. Це сталося через те, що Словаччина наполягала на виключенні Усманова та Фрідмана. Франція пропонувала компроміс - зняти санкції лише з Усманова, пославшись на "міркування національної безпеки".
- 22 вересня держави-члени ЄС домовилися продовжити обмежувальні заходи щодо близько 3 000 фізичних і юридичних осіб, обвинувачених у підтримці російської війни проти України. Водночас зі списку виключили Усманова та Фрідмана.
- Раніше європейські дипломати повідомляли, що вимога Парижа щодо Усманова могла бути пов’язана з переговорами з Азербайджаном про звільнення французьких громадян. За інформацією ЗМІ, французька сторона у приватних розмовах заявляла партнерам, що Баку використовує питання Усманова як засіб тиску у справі двох ув’язнених французів. Азербайджан відкидав такі твердження.