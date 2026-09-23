У Чехії затримали двох російських пропагандистів Чащухіна і Долматова

У Чехії правоохоронці затримали та допитали двох російських пропагандистів Віталія Чащухіна та Ігоря Долматова, яких пов’язують із проєктом "Рибарь". Після допиту їх зобов'язали залишити територію країни протягом трьох днів.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Затримання відбулося після того, як журналісти чеського видання Seznam Zprávy виявили російську знімальну групу в центрі Праги. Під час розмови, яку журналісти записали прихованою камерою, Чащухін підтвердив, що працює на "Рибарь". Після того, як журналісти представилися, він залишив місце події.

Під час допиту в поліції Чащухін та Долматов, за даними ЦПД, намагалися переконати правоохоронців, що працюють на підсанкційне російське видання "Известия".

Після отримання вимоги залишити Чехію Чащухін повернувся до Німеччини, де понад десять років проживає та має посвідку на постійне проживання. За даними Центру протидії дезінформації, він звідти регулярно створює сюжети для росмедіа.

Чеські правоохоронці також поінформували німецьких колег про діяльність Чащухіна. Німецькі митні органи та прокуратура перевіряють інформацію щодо можливого порушення ним санкцій Євросоюзу.