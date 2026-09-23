Навроцький: Якщо в Польщі буде військова база США, її назвуть "Форт Трамп"

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що розраховує на створення в країні постійної військової бази США. За його словами, якщо домовленість буде реалізована, об’єкт можуть назвати "Форт Трамп".

Про це Навроцький сказав в інтерв’ю Bloomberg у Нью-Йорку, де він перебуває на полях Генеральної асамблеї ООН.

Польський президент заявив, що рішення про створення бази є, на його думку, лише питанням часу. Він хотів би, щоб будівництво завершили до кінця президентського терміну Дональда Трампа у 2029 році.

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"Коли роботи завершить адміністрація США, за участі обох урядів, я думаю, тоді президент Трамп особисто зможе взяти участь у відкритті "Форту Трамп", – сказав Навроцький.

Контекст

Ідею постійної американської бази в Польщі ще у 2018 році висував попередник Навроцького Анджей Дуда. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Варшава активізувала зусилля щодо розширення та закріплення військової присутності США.

Нині в Польщі на ротаційній основі перебувають близько 10 тисяч американських військовослужбовців. Навроцький заявив, що країна готова прийняти частину американських військових, які зараз дислокуються в Німеччині, якщо США вирішать скоротити свою присутність там.

За словами президента Польщі, для створення постійної бази ще необхідно вирішити "адміністративні та фінансові питання". Він не назвав конкретних термінів, але заявив, що вважає проєкт підтвердженим, оскільки Трамп, на його думку, "відомий тим, що дотримується свого слова".

Сам Трамп останніми днями заявляв про "значний прогрес" у переговорах із Варшавою та повідомляв, що місце розташування бази можуть оголосити найближчим часом. На початку травня він також заявляв про відправлення до Польщі додаткових 5 тисяч американських військових.