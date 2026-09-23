FT: Кілька країн почали обмежувати авіасполучення з Іраном після погроз США

Оман, Азербайджан, Ірак та Грузія вже запровадили обмеження для іранських авіакомпаній.

Оман, Азербайджан, Ірак та Грузія призупинили авіасполучення з Іраном після того, як США пригрозили припинити роботу іранських авіакомпаній у світі, пише Financial Times.

Оман та Азербайджан припинили приймати рейси іранських авіакомпаній, а Ірак заборонив польоти до Багдада у відповідь на американські санкції щодо послуг, пов'язаних з авіаційним сектором Ірану.

Водночас іранська авіакомпанія Mahan Air призупинила рейси до Стамбула, Анкари та Маската. Грузія також призупинила комерційні рейси до Тбілісі.

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Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати мають намір домогтися припинення роботи всіх іранських авіакомпаній за межами країни. Вашингтон цього місяця запровадив санкції проти десятків авіакомпаній та інших структур, звинувативши їх у сприянні перевезенню зброї та персоналу для Ірану.

Попри обмеження, у середу з головного аеропорту Тегерана продовжували виконуватися десятки рейсів, зокрема до Стамбула та Дубая. Однак пасажири побоюються подальшого скорочення міжнародного авіасполучення.

Іранські авіакомпанії, зокрема державна Iran Air, продовжували продавати квитки на вересень та жовтень. Водночас представники іранської цивільної авіації ведуть переговори з Оманом та Іраком, щоб зберегти окремі маршрути. Зокрема, розглядається можливість перенаправлення рейсів із Багдада до міста Наджаф.

Окремі побоювання стосуються Туреччини, яка є одним з головних напрямків для іранських пасажирів. За даними FT, минулого року Туреччину відвідали понад 3 млн громадян Ірану, а близько 80 тисяч іранців мають там посвідки на проживання.