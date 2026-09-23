Російський військовий гелікоптер порушив повітряний простір Польщі

23 вересня на північ від населеного пункту Бранево російський військовий гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір Польщі.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
"23 вересня о 11:08, на північ від Бранево, сталося короткочасне порушення повітряного простору Республіки Польща вертольотом Мі-8 Збройних сил Російської Федерації", – ідеться у повідомленні.
За даними польських військових, гелікоптер здійснював політ із Калінінградської області Росії. Він перетнув повітряний простір Польщі на максимальну глибину близько 300 метрів і перебував там 42 секунди.
Політ російського гелікоптера польські військові зафіксували за допомогою радіолокаційних систем. У відповідь військові підняли винищуващі, а наземні сили та засоби привели у стан готовності.
В Оперативному командуванні Польщі зазначили, що імовірно Росія перевіряє готовність польської ППО і наголошують, що екіпажі систем протиповітряної оборони цілодобово контролюють повітряний простір країни та перебувають у постійній готовності.
- Учора польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20 орієнтовно за 40 кілометрів від узбережжя Польщі.
- На початку серпня два польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20М над Балтійським морем. Російське повітряне судно летіло у міжнародному повітряному просторі без затвердженого плану та із вимкненим транспондером.
- Також польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у Балтійському морі приблизно за 30 км від узбережжя Польщі наприкінці серпня.