Російський військовий гелікоптер порушив повітряний простір Польщі

Гелікоптер залетів на близько 300 метрів у повітряний простір Польщі.

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23 вересня на північ від населеного пункту Бранево російський військовий гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір Польщі.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"23 вересня о 11:08, на північ від Бранево, сталося короткочасне порушення повітряного простору Республіки Польща вертольотом Мі-8 Збройних сил Російської Федерації", – ідеться у повідомленні.

За даними польських військових, гелікоптер здійснював політ із Калінінградської області Росії. Він перетнув повітряний простір Польщі на максимальну глибину близько 300 метрів і перебував там 42 секунди.

Політ російського гелікоптера польські військові зафіксували за допомогою радіолокаційних систем. У відповідь військові підняли винищуващі, а наземні сили та засоби привели у стан готовності.

В Оперативному командуванні Польщі зазначили, що імовірно Росія перевіряє готовність польської ППО і наголошують, що екіпажі систем протиповітряної оборони цілодобово контролюють повітряний простір країни та перебувають у постійній готовності.