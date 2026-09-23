Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
ГоловнаСуспільствоВійна

"Війну треба закінчувати, а не пересиджувати": Зеленський розповів про наслідки атаки і закликав посилити тиск на Росію

Президент заявив, що під час зустрічей у межах Генеральної асамблеї ООН Україна працює над збереженням міжнародної підтримки.

"Війну треба закінчувати, а не пересиджувати": Зеленський розповів про наслідки атаки і закликав посилити тиск на Росію
Обстріл Києва
Фото: Соцмережі В.Зеленського

У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки, яка розпочалася вночі та тривала вранці. Російські військові запустили по столиці велику кількість дронів, значна частина яких була реактивною. Станом на зараз відомо про двох загиблих і понад 20 поранених. 

Про це наслідки обстрілу розповів у соцмережах президент Володимир Зеленський.

За словами президента, під час атаки росіяни знову били по цивільній та критичній інфраструктурі. Серед уражених об’єктів він назвав фармацевтичні підприємства, автозаправні станції, залізницю, об’єкти зв’язку та торговельні центри. Зеленський також повідомив про удари по містах і громадах восьми областей.

Партнери погоджуються, що зараз – не "час для слабкості"

Реклама

Президент заявив, що під час зустрічей у межах Генеральної асамблеї ООН Україна працює над збереженням міжнародної підтримки. Окремо він наголосив на необхідності санкційного тиску на Росію.

"Важливо, щоб санкції були сигналом для Росії та, зокрема, її олігархів, що війну треба закінчувати, а не пересиджувати",  – сказав Зеленський.

Фото: Соцмережі В.Зеленського
Фото: Соцмережі В.Зеленського

Фото: Соцмережі В.Зеленського

Фото: Соцмережі В.Зеленського

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies