"Війну треба закінчувати, а не пересиджувати": Зеленський розповів про наслідки атаки і закликав посилити тиск на Росію

Президент заявив, що під час зустрічей у межах Генеральної асамблеї ООН Україна працює над збереженням міжнародної підтримки.

У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки, яка розпочалася вночі та тривала вранці. Російські військові запустили по столиці велику кількість дронів, значна частина яких була реактивною. Станом на зараз відомо про двох загиблих і понад 20 поранених.

Про це наслідки обстрілу розповів у соцмережах президент Володимир Зеленський.

За словами президента, під час атаки росіяни знову били по цивільній та критичній інфраструктурі. Серед уражених об’єктів він назвав фармацевтичні підприємства, автозаправні станції, залізницю, об’єкти зв’язку та торговельні центри. Зеленський також повідомив про удари по містах і громадах восьми областей.

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Президент заявив, що під час зустрічей у межах Генеральної асамблеї ООН Україна працює над збереженням міжнародної підтримки. Окремо він наголосив на необхідності санкційного тиску на Росію.

"Важливо, щоб санкції були сигналом для Росії та, зокрема, її олігархів, що війну треба закінчувати, а не пересиджувати", – сказав Зеленський.

Фото: Соцмережі В.Зеленського

Фото: Соцмережі В.Зеленського

Фото: Соцмережі В.Зеленського