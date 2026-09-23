​Німеччина закликає США дозволити виробництво ракет до Patriot на території Європи

Крім того, Берлін хоче від Вашингтона дозволу на ліцензійне виготовлення далекобійних ракет Tomahawk.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Сполучені Штати надати дозвіл на виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot у Європі.

Про це він розповів після зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом у Вашингтоні, передає «Європейська правда» з посиланням на FT.

За словами Пісторіуса, Берлін запропонував американським партнерам допомогу в покритті величезного попиту на ці системи шляхом створення нових виробничих ліній на європейській та, зокрема, німецькій території. Сторони вже підписали заяву про наміри щодо спільного виготовлення американського озброєння в Європі, і ракети PAC-3 загалом підпадають під цю угоду.

Німецький міністр підкреслив, що для остаточного запуску процесу потрібні додаткові переговори, оскільки все залежить від дозволу Білого дому, Пентагону та компанії-виробника, а також стосується питань інтелектуальної власності. Наразі це питання вивчають, і німецька сторона розраховує на позитивне рішення.

Водночас Німеччина домагається від США дозволу на ліцензійне виготовлення далекобійних ракет Tomahawk на своїй території. Берлін має угоду з Вашингтоном щодо купівлі цього озброєння для можливого завдання ударів по Росії з німецької землі, однак на поставку цих ракет існує велика черга.