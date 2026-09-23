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​Німеччина закликає США дозволити виробництво ракет до Patriot на території Європи

Крім того, Берлін хоче від Вашингтона дозволу на ліцензійне виготовлення далекобійних ракет Tomahawk.

​Німеччина закликає США дозволити виробництво ракет до Patriot на території Європи
міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: скриншот відео

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Сполучені Штати надати дозвіл на виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot у Європі. 

Про це він розповів після зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом у Вашингтоні, передає «Європейська правда» з посиланням на FT.

За словами Пісторіуса, Берлін запропонував американським партнерам допомогу в покритті величезного попиту на ці системи шляхом створення нових виробничих ліній на європейській та, зокрема, німецькій території. Сторони вже підписали заяву про наміри щодо спільного виготовлення американського озброєння в Європі, і ракети PAC-3 загалом підпадають під цю угоду.

Німецький міністр підкреслив, що для остаточного запуску процесу потрібні додаткові переговори, оскільки все залежить від дозволу Білого дому, Пентагону та компанії-виробника, а також стосується питань інтелектуальної власності. Наразі це питання вивчають, і німецька сторона розраховує на позитивне рішення.

Водночас Німеччина домагається від США дозволу на ліцензійне виготовлення далекобійних ракет Tomahawk на своїй території. Берлін має угоду з Вашингтоном щодо купівлі цього озброєння для можливого завдання ударів по Росії з німецької землі, однак на поставку цих ракет існує велика черга.

  • У травні цього року стало відомо, що Польща отримала попередню згоду від Держдепу США на виробництво ракет до Patriot.
  • Між Україною і США переговори з цього приводу ще тривають.
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