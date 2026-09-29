В деяких містах Київської області фіксують тимчасове погіршення стану повітря

В Обухові та Броварах спостерігають забруднення атмосферного повітря дрібнодисперсним пилом.

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На Київщині, в містах Обухів та Бровари, зафіксували тимчасове погіршення стану атмосферного повітря.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

За результатами спостережень, основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. За тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей, чутливих до подразнень, та дітей.

В інших населених пунктах Київщини, де здійснюють моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.