В деяких містах Київської області фіксують тимчасове погіршення стану повітря

На Київщині, в містах Обухів та Бровари, зафіксували тимчасове погіршення стану атмосферного повітря.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
За результатами спостережень, основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. За тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей, чутливих до подразнень, та дітей.
В інших населених пунктах Київщини, де здійснюють моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.