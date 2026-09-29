В ніч на 29 вересня Сили оборони ліквідували 109 ворожих цілей

Зафіксовано влучання на 24 локаціях, ще на 16-падіння уламків.

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109 повітряних ворожий цілей збили/подавили Сили оборони в ніч на 29 вересня.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння уламків на 16 локаціях.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 цілей:

- 1 протикорабельну ракету Циркон/Онікс;

- 2 балістичні ракети Іскандер- М/С-400;

- 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Атака триває, в повітряному просторі України є декілька ворожих БпЛА.