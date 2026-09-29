У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаСуспільствоВійна

В ніч на 29 вересня Сили оборони ліквідували 109 ворожих цілей

Зафіксовано влучання на 24 локаціях, ще на 16-падіння уламків.

В ніч на 29 вересня Сили оборони ліквідували 109 ворожих цілей
Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

109 повітряних ворожий цілей збили/подавили Сили оборони в ніч на 29 вересня.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння уламків на 16 локаціях.

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 цілей:

- 1 протикорабельну ракету Циркон/Онікс;

- 2 балістичні ракети Іскандер- М/С-400;

- 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Атака триває, в повітряному просторі України є декілька ворожих БпЛА. 

  • За минулу добу російська армія втратила 1440 солдатів, 29 одиниць автомобільної техніки, 21 артилерійську систему, 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 6 наземних роботизований комплексів та 2 одиниці спецтехніки.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies