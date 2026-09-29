В ніч на 29 вересня Сили оборони ліквідували 109 ворожих цілей

109 повітряних ворожий цілей збили/подавили Сили оборони в ніч на 29 вересня.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння уламків на 16 локаціях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 цілей:
- 1 протикорабельну ракету Циркон/Онікс;
- 2 балістичні ракети Іскандер- М/С-400;
- 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Атака триває, в повітряному просторі України є декілька ворожих БпЛА.
- За минулу добу російська армія втратила 1440 солдатів, 29 одиниць автомобільної техніки, 21 артилерійську систему, 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 6 наземних роботизований комплексів та 2 одиниці спецтехніки.